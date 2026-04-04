Το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι στη λίστα του Ολυμπιακού ενόψει της επόμενης σεζόν και στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και υπογραφές.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» σκέφτονται τα τελευταία παιχνίδια πριν τα play off, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν και τα σχέδιά τους για το καλοκαίρι, για τις μεταγραφές ενόψει της επόμενης σεζόν, με τους Ιταλούς να υποστηρίζουν πως οι συζητήσεις με τον ΜακΙντάιρ έχουν προχωρήσει πολύ και οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια.

Αυτό ειπώθηκε στο «Backdoor Podcast», με το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα να είναι δεδομένο, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται, προς το παρόν, ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει τόσο.

Ο ΜακΙντάιρ έχει κατά μέσο όρο 12,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 0,9 κλεψίματα στη φετινή Euroleague και είναι παίκτης που αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.