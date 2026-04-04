Συνελήφθη ο εργολάβος για το μπαλκόνι που κατέρρευσε και σκότωσε γυναίκα στην Κόρινθο, ενώ αναζητούνται μηχανικός, ιδιοκτήτρια και εργάτες.

Η τραγωδία έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι στην παραλία Καλαμιά. Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της άτυχης γυναίκας.

Στο συγκεκριμένο κτίσμα γινόταν ανακαίνιση τις τελευταίες ημέρες και συνελήφθη ο εργολάβος, ενώ αναζητείται ο επιβλέπων μηχανικός, η ιδιοκτήτρια, καθώς επίσης και οι εργάτες επειδή τη στιγμή του δυστυχήματος λάμβαναν χώρα εργασίες, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Η άτυχη 43χρονη Γερμανίδα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα και επέστρεφε στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα για να πάρει το αυτοκίνητο της οικογένειας. Πριν μπουν, το μπαλκόνι κατέρρευσε και την τραυμάτισε θανάσιμα. Η γυναίκα είχε έρθει από τη Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα.

Ο νέος ιδιοκτήτης είχε αγοράσει το συγκεκριμένο κτίριο και τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούσε εργασίες στατικότητας, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα στον εξωτερικό χώρο.

«Δούλευαν κομπρεσέρ, έριχναν τους τοίχους κάτω από το πρωί»

Διαφορετική τροπή δίνουν στη διερεύνηση της τραγωδίας στην Κόρινθο, όπου καταπλακώθηκε από μπαλκόνι μια 43χρονη γυναίκα, μαρτυρίες περίοικων.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περνά συχνά από το σημείο υποστήριξε ότι γίνονταν εργασίες στον χώρο από το πρωί. «Είχαν πιάσει από το πρωί δουλειά. Εγώ πήγαινα 8 η ώρα για δουλειά, αυτοί είχαν πιάσει 7:00 ή 7:30 δουλειά. Και δούλευαν με το κομπρεσέρ και έριχναν τους τοίχους κάτω, τους σοβάδες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί «το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο» και ότι «παλιά λεγόταν ‘Τανγκό’, ήταν παμπ και έφερνε κόσμο από Λουτράκι, Κιάτο και Ξυλόκαστρο». Κατά τον ίδιο, το κτίριο είχε διαβρωθεί καθώς βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και δεν είχε γερό οπλισμό (σίδερα).

Ερωτηθείς αν περνά από το σημείο είπε ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και δήλωσε «τυχερός που δεν έπεσε πάνω σε μένα το πρωί, δεν είδα ότι έκαναν εργασίες».