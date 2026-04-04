Τη ζωή της έχασε μια γυναίκα στην Κόρινθο, ενώ τραυματίστηκαν τα δύο παιδιά της, όταν κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν τμήμα του στηθαίου της ταράτσας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, η άτυχη γυναίκα, η οποία περνούσε από το σημείο εκείνη ακριβώς τη στιγμή μαζί με τα παιδιά της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.