Η εκδίκηση του Κόντη

Ιστορικές στιγμές ζει ο ΟΦΗ, μεγάλες στιγμές ζει και ο Κόντης που πήρε και την… εκδίκησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας τεχνικός ήθελε να παραμείνει στους πράσινους ως πρώτος προπονητής, ένιωθε ότι ήταν έτοιμος και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν το συζήτησε καν για παραμονή ως βοηθός. Κάποιους μήνες μετά, ο Κόντης είναι κυπελλούχος Ελλάδας και ο Παναθηναϊκός ψάχνει προπονητή, γνωρίζοντας ότι υποβιβάστηκε στο Europa Conference League μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Το δεύτερο κύπελλο στην προπονητική καριέρα του Κόντη, αφού είχε πάρει ένα και με τους πράσινους το 2024.

Η ώρα του Σαββίδη

Δράμα η κατάσταση στον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια και του κυπέλλου, με τα 100α γενέθλια να… γιορτάζονται με πίκρες. Η φετινή σεζόν ήταν ιδιαίτερη για τον δικέφαλο του βορρά και θα περάσει στην ιστορία ως αποτυχημένη, με τις αλλαγές να θεωρούνται δεδομένες το καλοκαίρι. Και θα είναι πολλές, όπως ήδη λένε στη Θεσσαλονίκη. Και λένε και κάτι άλλο: Τώρα θα φανεί ποια είναι πραγματικά η διάθεση του Ιβάν Σαββίδη για το μέλλον. Θα ρίξει πολλά λεφτά το καλοκαίρι για μεταγραφές, θα κάνει όσες αλλαγές χρειάζονται χωρίς να υπολογίζει το κόστος; Ή θα μπει ο σύλλογος σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, με δεδομένο πως το καλοκαίρι ο Μυστακίδης θα… απογειώσει τους οπαδούς με τις μεταγραφές που θα κάνει στο μπάσκετ;

Όλα ανοιχτά για Λουτσέσκου

Σε ό,τι αφορά τον Λουτσέσκου, για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κανένα θέμα, μπορεί όμως να προκύψει. Όλα θα κριθούν από το πώς θα κλείσει τη σεζόν η ομάδα, από το τι θα κάνει στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στα play off και τη θέση στην οποία θα τερματίσει. Ο Ρουμάνος ζει τη χειρότερή του περίοδο στον ΠΑΟΚ, έχοντας να αντιμετωπίσει και την απώλεια του πατέρα του, οπότε κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή με σιγουριά τι θα γίνει. Αν οι ασπρόμαυροι, πάντως, κλείσουν τη σεζόν με άσχημα αποτελέσματα και δεν τερματίσουν ούτε καν στη 2η θέση, δεν θα πρέπει να αποκλείεται τίποτα.

Γλίτωσε τη… φωτογραφία ο Γκαγκάτσης

Στους πρωταγωνιστές του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται και ο… Γκαγκάτσης, λόγω της αποχώρησής του στην απονομή. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έδωσε τα μετάλλια στους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους αγκάλιασε και στη συνέχεια έφυγε μαζί τους, αφήνοντας τον Τζώρτζογλου να κάνει την απονομή στον ΟΦΗ. Το «έτσι είχε συμφωνηθεί, στον ΠΑΟΚ θα έδινε την κούπα ο Γκαγκάτσης και στον ΟΦΗ ο Τζώρτζογλου», δεν μπορεί να σταθεί πάντως σαν εξήγηση. Ακόμη κι αν είχαν πει ότι θα δώσει την κούπα στους Κρητικούς ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ο Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ έπρεπε να είναι εκεί. Να συγχαρεί τους νικητές. Δεν το έκανε όμως και έτσι απέφυγε και το να υπάρχει φωτογραφία του την ώρα που δίνει το κύπελλο σε ομάδα που νίκησε στον τελικό τον ΠΑΟΚ.

Τι θα πει ο Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό;

Να σώσουν ό,τι σώζεται προσπαθούν στον Παναθηναϊκό με το θέμα Μπενίτεθ, καθώς αντιλήφθηκαν ότι το έχουν χειριστεί τελείως λάθος. Τώρα όμως είναι αργά. Ο Ισπανός όλο αυτό το διάστημα ενημερωνόταν και ενημερώνεται για όσα γράφονται, έχει καταλάβει το παιχνίδι της διοίκησης και θα περιμένει να του πουν ότι απολύεται για να τους πει ότι δεν θα χαρίσει ούτε ευρώ από την αποζημίωσή του. Δεν είναι αυτό που φοβούνται όμως οι πράσινοι αλλά το το πώς θα αντιδράσει ο Μπενίτεθ στη συνέχεια. Το τι θα πει στα μεγάλα ισπανικά, ιταλικά ή αγγλικά ΜΜΕ, γιατί όποτε μιλάει ο Ισπανός, μιλάει σε μεγάλα Μέσα, όχι σε εφημερίδες της γειτονιάς. Και τα όσα θα πει, θα επισκιάσουν στην Ευρώπη αυτά που θα πουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.

Μπονίνι για Ολυμπιακό

Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχουν το μυαλό τους στον Ολυμπιακό, με τον Μεντιλίμπαρ να πιστεύει στην κατάκτηση του τίτλου. Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του πάντως ο Ισπανός τεχνικός σκέφτεται και τα μεταγραφικά και ένας από τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει είναι ο Φεντερίκο Μπονίνι. Ο 24χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός παίζει στην Αλμερία, ανεβάζει συνεχώς τη χρηματιστηριακή αξία του και σύμφωνα με τους Ισπανούς απασχολεί τους ερυθρόλευκους. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει στόπερ το καλοκαίρι, εδώ και μήνες άλλωστε είναι γνωστό το ενδιαφέρον για τον Ντε Φράι που φεύγει ως ελεύθερος από την Ίντερ. Το αν θα γίνει κίνηση για τον Μπονίνι θα εξαρτηθεί από τα πόσα θα ζητήσει η Αλμερία.