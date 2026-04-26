Χτισμένη αμφιθεατρικά σε μια πλαγιά, η Ιουλίδα, η Χώρα της Τζιας, διατηρεί την αυθεντική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, αποτελώντας μία από τις ωραιότερες νησιωτικές πρωτεύουσες.

Περπατώντας στα στενά, λιθόστρωτα σοκάκια της Ιουλίδας, οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με λευκά σπιτάκια με μπλε παράθυρα και πόρτες, παραδοσιακά καφενεία και ανθισμένες αυλές που αναδύουν την αίσθηση της αυθεντικής κυκλαδίτικης ζωής. Η αρχιτεκτονική της πόλης, με τα νεοκλασικά κτίρια, τα μικρά εκκλησάκια και τα πανέμορφα αρχοντικά, αντικατοπτρίζει την ιστορική κληρονομιά και την πολιτιστική παράδοση της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διοργανώνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες, που προσελκύουν ντόπιους και επισκέπτες.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ιουλίδας είναι τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Το κάστρο προσφέρει πανοραμική θέα στο νησί και το πέλαγος, μετατρέποντας την ανάβαση σε αυτό σε αξέχαστη εμπειρία. Κοντά στο κάστρο, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τον περίφημο Λέοντα της Κέας, ένα αρχαίο πέτρινο γλυπτό που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ. και αποτελεί σύμβολο του νησιού.

