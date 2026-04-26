Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε «τον βίαιο εξτρεμισμό» μετά τις επιθέσεις στο Μαλί, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν τζιχαντιστές και αντάρτες Τουαρέγκ, εναντίον του στρατού της χώρας, η οποία κυβερνάται από μια στρατιωτική χούντα.

«Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επιθέσεις σε πολλά μέρη στο Μαλί», δηλώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Σάββατο, ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει έκκληση για συντονισμένη διεθνή υποστήριξη για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης απειλής του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στο Σαχέλ και για να δοθεί απάντηση στις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες», πρόσθεσε.

Οι τζιχαντιστές της Ομάδας Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα, ανέλαβαν χθες, Σάββατο, την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων, συντονισμένων με τους αντάρτες Τουαρέγκ, εναντίον στρατηγικής σημασίας θέσεων της χούντας που βρίσκεται στην εξουσία στο Μαλί, στην περιφέρεια του Μπαμακό και σε άλλες σημαντικές πόλεις της χώρας.

Ο Γκουτέρες «καταδικάζει κατηγορηματικά αυτές τις πράξεις βίας, εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό του Μαλί και υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε επίσης σε «συντονισμό και συνεργασία, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σε όλη την περιοχή».

Το Μαλί βρίσκεται αντιμέτωπο εδώ και πάνω από μια δεκαετία με τζιχαντιστικές συγκρούσεις και βιαιότητες, όμως μετά το 2020 που κατέλαβε την εξουσία η χούντα, οι επιθέσεις αυτές εκ μέρους των τζιχαντιστών και των ανταρτών Τουαρέγκ του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) είναι χωρίς προηγούμενο.