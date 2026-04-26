Ο Μάρκο Νίκολιτς προσπαθεί να διατηρήσει τον ρυθμό της ομάδας του λόγω της διακοπής των play off για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και γι’ αυτό το λόγο η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι.

Η αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα (27/04) στην «Allwyn Arena» με αντίπαλο την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Το ματς θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει την ευκαιρία να δει τη αγωνιστική κατάσταση των παικτών του πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Μάλιστα η η κυπριακή ομάδα εξέδωσε και ανακοίνωση για το φιλικό στην οποία αναφέρει: «Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς».