«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία καταδικάζει την επίθεση ενόπλου σε δεξίωση όπου παρευρισκόταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.