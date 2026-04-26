«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία καταδικάζει την επίθεση ενόπλου σε δεξίωση όπου παρευρισκόταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026