Σε μια περίοδο όπου η ένταση στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου παραμένει υψηλή, νέο περιστατικό έρχεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις και να θέσει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων των ισραηλινών σε κατοικημένες περιοχές.

Αφορμή στάθηκε η κυκλοφορία οπτικού υλικού που προκάλεσε έντονο προβληματισμό και κινητοποίησε άμεσα τις ισραηλινές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην έναρξη έρευνας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φέρονται να καταγράφονται στρατιώτες να προκαλούν φθορές σε υποδομές στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και νέα ερωτήματα γύρω από τη συμπεριφορά των δυνάμεων επί του πεδίου.

The IDF says it is investigating after footage published by Lebanese media showed military excavators damaging solar panels in the Christian village of Debel in southern Lebanon.



"The actions seen in the video do not align with the values of the IDF and the conduct expected of… pic.twitter.com/j2FKfIdb6g — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 25, 2026

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι εξετάζουν περιστατικό που αποτυπώνεται σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης. Στο συγκεκριμένο υλικό εμφανίζονται στρατιωτικά εκσκαπτικά μηχανήματα να καταστρέφουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ, στον νότιο Λίβανο.

Το Ντεμπέλ, όπως και άλλες χριστιανικές κοινότητες της περιοχής, δεν έχει λάβει οδηγία εκκένωσης από το Ισραήλ, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε καταγραφεί στο ίδιο χωριό περιστατικό κατά το οποίο στρατιώτης κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού, γεγονός που προκάλεσε έντονη κατακραυγή.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του στρατού, οι ενέργειες που καταγράφονται στο υλικό «δεν συνάδουν με τις αξίες του στρατού και τη συμπεριφορά που αναμένεται από τους στρατιώτες».

Πιθανές κυρώσεις

Από πλευράς ισραηλινού στρατού επιβεβαιώθηκε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διερεύνησης, ενώ υπογραμμίστηκε ότι, ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται να επιβληθούν κυρώσεις στους εμπλεκόμενους στρατιώτες.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή δράση σε περιοχές όπου διαμένει άμαχος πληθυσμός, αλλά και με την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Αναφορές για ευρύτερες ζημιές

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι καταστροφές δεν περιορίστηκαν μόνο στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Γίνεται λόγος για φθορές σε δίκτυα ύδρευσης, κατοικίες, δρόμους, καθώς και σε γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Το περιστατικό εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο κλίμα στην περιοχή των συνόρων, με την έκβαση της έρευνας να θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια των εξελίξεων.