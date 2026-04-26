Ο Ηλίας Ζούρος είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού.

Η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 60χρονο προπονητή, ο οποίος θα προσπαθήσει να διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού αναφέρει:

«Είναι κάτι περισσότερο από μια συνεργασία ˙ είναι μία δήλωση προθέσεων για όσα έρχονται και για τους στόχους που έχει ο Αθηναϊκός Qualco για τη σεζόν 2026-27.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco έπειτα από προσωπικές και επίμονες κινήσεις του επικεφαλής της, κ. Χάρη Πολίτη, έχει τη χαρά και την τιμή να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ηλία Ζούρου.

Ο 60χρονος προπονητής θα οδηγήσει τον Αθηναϊκό τη νέα σεζόν και στη νέα εποχή, μια εποχή στην οποία ξεκάθαρος στόχος της ομάδας είναι να φτάσει σε επίπεδα που δεν έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν και μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών, είναι ενδεικτική των προθέσεών και όσων θα επακολουθήσουν.

Ο Ηλίας Ζούρος έχει διανύσει μια τεράστια διαδρομή στο χώρο της προπονητικής ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου πριν 40 χρόνια για να φτάσει μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Έχει διατελέσει προπονητής σε περισσότερους από 20 συλλόγους, με τον Ολυμπιακό το 2000 να είναι η πρώτη ομάδα top επιπέδου που του έδωσε τα ηνία, έχει εργαστεί σε συλλόγους που έχουν παίξει στην Euroleague ανδρών, ενώ έχει εμπειρίες από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και έχει διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Το 2004 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Ασία και το 2010 προπονητής της χρονιάς στο EuroCup, όντας προπονητής της Σαγκέσε και της Ζαλγκίρις Κάουνας αντίστοιχα. Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας και ήταν επί εφτά χρόνια εκλέκτορας της Εθνικής Γεωργίας, οδηγώντας την σε δύο ευρωμπάσκετ και ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για την προσφορά του στην Εθνική ομάδα Γεωργίας, τιμήθηκε από τον Μιχαήλ Καβελασβίλι με το Μετάλλιο του Τάγματος Τιμής, γεγονός που αποτελεί την ύψιστη τιμή στη χώρα.

«Είναι μια πολύ μεγάλη, καινούργια πρόκληση στην καριέρα μου, την οποία και αποδέχτηκα με μεγάλο ενθουσιασμό. Μαζί με τη διοίκηση του Αθηναϊκού μπορούμε να βαδίσουμε σε αυτό το όνειρο και στη φιλοδοξία να προχωρήσει η ομάδα στην Euroleague.

Το γεγονός ότι έρχομαι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού και σε μια ομάδα που θα παίξει πρώτη φορά στην Euroleague, στοχεύοντας μακριά, αποτέλεσαν – μαζί με τον τρόπο που με προσέγγισε η ομάδα – τους καταλυτικούς παράγοντες για να αποδεχτώ την πρόταση.

Όλα τα παραπάνω είναι κίνητρα τα οποία με εξιτάρουν επαγγελματικά και έρχομαι σε ένα νέο χώρο με διάθεση, γνώση και τον ίδιο ενθουσιασμό που έχουν όλοι όσοι εργάζονται στην ομάδα. Η δέσμευση είναι ότι μαζί με τους συνεργάτες μου θα δουλέψουμε σκληρά για την εκπλήρωση όλων των στόχων που έχει ο Αθηναϊκός Qualco».

Ο νέος τεχνικός του Αθηναϊκού Qualco ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου από τους κ.κ. Ραμαντάνη και Πολίτη, με τους οποίους είναι σε διαρκή επικοινωνία για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν.

Καλώς ήρθες Ηλία Ζούρο στον Αθηναϊκό Qualco!

Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή…».