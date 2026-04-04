Δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν και άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στο Χαμπούς, ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατίγια, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα, από το οποίο τραυματίστηκαν άλλοι 22 άνθρωποι, διευκρίνισε το υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Τύρος και τα περίχωρά της βομβαρδίστηκαν κατ' επανάληψη. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κυριότερα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο Ani, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρία κτίρια αφού προηγουμένως διέταξε την εκκένωσή τους. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε εν μέρει και ένα άλλο, με έντεκα ορόφους, κατέρρευσε, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 15.000 εκτοπισμένοι από τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμη στην Τύρο, παρά τις επανειλημμένες διαταγές του Ισραήλ να φύγουν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο Ισραήλ για να εκδικηθεί για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, από την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, επίσημο απολογισμό, από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 126 παιδιά– ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες στις συγκρούσεις.

Το νοσοκομείο συνεχίζει τη λειτουργία του

Δύο πλήγματα κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς δύο κτίρια κοντά στο Ιταλο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, στον τομέα Αλ Χους της Τύρου, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε συντρίμμια στους δρόμους, ένα καμένο αυτοκίνητο και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια.

Σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες και ένα παιδί. Ζημιές υπέστη και το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο πάντως «παραμένει ανοιχτό», όπως είπε ο διευθυντής του, ο Γιούσερ Τζαφάρ, στο πρακτορείο Ani.

Στο στόχαστρο μπήκε και το λιμάνι της Τύρου: χτυπήθηκαν ένα τουριστικό σκάφος και δύο αλιευτικά.

Ανατολικότερα, στο Μπαρασίτ, καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το τζαμί της πόλης.

Τα ξημερώματα χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε «κέντρα διοίκησης» της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης και «δύο γενικά επιτελεία του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ».

Βομβαρδίστηκε επίσης ξανά η γέφυρα που συνδέει το Σοχμόρ με τη Μσγάρα, στον ποταμό Λιτάνι, στην Μπεκάα, προκειμένου να εμποδιστεί «η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων» στη Χεζμπολάχ.

Στην κοινότητα Σεμπάα, Ισραηλινοί στρατιώτες απήγαγαν έναν κάτοικο από το σπίτι του τη νύχτα, μετέδωσε επίσης το Ani, χωρίς να διευκρινίσει την τύχη του. Σύμφωνα με το πρακτορείο, πρόκειται για την τρίτη αρπαγή αυτού του είδους από τις 2 Μαρτίου.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε μεθοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, όπως τις Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ, καθώς και σε θέσεις του ισραηλινού στρατού εντός του Λιβάνου.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης της UNIFIL

Μια πηγή προσκείμενη στον ΟΗΕ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε, μέσα σε 24 ώρες, 17 κάμερες παρακολούθησης στο γενικό επιτελείο της UNIFIL, της δύναμης σταθεροποίησης του Οργανισμού για τον Λίβανο, στην πόλη Νακούρα.

«Οι κάμερες καταστράφηκαν με κάτι που μοιάζει με λέιζερ» είπε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της UNIFIL Κάντις Αρντιέλ.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στη Νακούρα και αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο χωριό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, κυανόκρανοι είδαν «Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν στην κατεδάφιση μεγάλου τμήματος» της Νακούρα, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. «Από τις ισχυρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο γενικό επιτελείο της UNIFIL», σημείωσε.

Τρεις Ινδονήσιοι στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.