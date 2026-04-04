Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή (5/4) την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play off της Stoiximan Super League, όπου θα κριθεί η μάχη του πρωταθλήματος, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει αποστολή με 26 παίκτες.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, είναι στο -2 από την Ένωση και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να ανέβουν στην κορυφή και να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε το Σάββατο (4/4) την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους» και ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους παίκτες.

Συγκεκριμένα, είναι 26 αυτοί και πρόκειται για τους Πασχαλάκη, Κουράκλη, Τζολάκη, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλο, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσο, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρα, Μουζακίτη, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.

Με δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έχει επτά μη κοινοτικούς στο ρόστερ του, δύο εξ αυτών θα πρέπει να «κοπούν» από την αποστολή και το ποιοι θα είναι αυτοί θα φανεί την Κυριακή (5/4).