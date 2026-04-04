Ο Ολυμπιακός μπαίνει στα play off της Stoiximan Super League υποδεχόμενος την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής (5/4) και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο καθώς έγινε νέο sold out, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Η ισοπαλία με την ΑΕΛ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου είχε ως συνέπεια η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πέσει στη 2η θέση και στο -2 από τους «κιτρινόμαυρους».

Όπως και να έχει, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν άμεσα στην κορυφή καθώς θα φιλοξενήσουν την Ένωση στην 1η αγωνιστική των play off και θα έχουν, για ακόμη μία φορά, τη δυναμική συμπαράσταση και των οπαδών τους.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, το ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι sold out καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια (σ.σ. έχουν απομείνει μόνο κάποια VIP) και το Καραϊσκάκη θα είναι ξανά κατάμεστο, για ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη του τίτλου.