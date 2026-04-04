Σοκ προκαλεί μια είδηση από τη Λακωνία, καθώς μια νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 28 ετών περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα και ξυπόλητη στο δρόμο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου.

Η γυναίκα, που έμενε στη Νεάπολη Λακωνίας, ζήτησε βοήθεια σε καφετέρια με μια υπάλληλο να την ελευθερώνει. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και έπειτα σε νοσοκομείο της Σπάρτης.

Από εκεί τη μετέφεραν στην Αθήνα και μία εβδομάδα αργότερα πέθανε.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, ενώ δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες.