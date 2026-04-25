Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήξουν με ισχύ στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, 25 Απριλίου 2026, το γραφείο του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ, καθώς και εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εξαπολύει καθημερινά επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή, παρά την ισχύουσα εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την πλευρά του Ισραήλ.

תודה ללוחמים שלנו שפועלים בשטח. שתהיה להם שבת שלום, כולנו מתפללים עבורם. אנחנו נביא גם ביטחון וגם שלום – ונחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. pic.twitter.com/UxFjdBhySj — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, με στόχους ένα φορτηγό και μία μοτοσικλέτα στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία Ναμπατίγια, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ατόμων.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην πιο αιματηρή ημέρα από την έναρξη της εκεχειρίας.