Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χετάφε και είναι έτοιμη να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της La Liga.

Μετά το 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπέτις, οι «μπλαουγκράνα» είχαν την ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο το προβάδισμά τους και δεν την άφησαν να πάει χαμένη, με τη μάχη του τίτλου να έχει ουσιαστικά κριθεί και να απομένει απλά η μαθηματική επιβεβαίωση πλέον.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Χετάφε, η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν ήταν εντυπωσιακή αλλά δεν χρειαζόταν κιόλας κάτι τέτοιο, όπως αποδείχθηκε στο γήπεδο. Οι Καταλανοί άνοιξαν το σκορ στο 45′ με τον Λόπεθ μετά την κάθετη του Πέδρι και το τελικό 0-2 διαμορφώθηκε στο 74′ από τον Ράσφορντ στην αντεπίθεση.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα είναι πλέον στο +11 από τη Ρεάλ και με δεδομένο ότι απομένουν μόλις πέντε αγωνιστικές για το τέλος του πρωταθλήματος, είναι απλά θέμα χρόνου η κατάκτηση του τίτλου και μαθηματικά.