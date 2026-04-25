Μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Ανζέ, καθώς πήγε στο +6 από τη Λανς τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της Ligue 1.

Οι Παριζιάνοι, οι οποίοι έχουν μπροστά τους και τους ημιτελικούς του Champions League με τη Μπάγερν Μονάχου, άνοιξαν το σκορ στο 7′ με τον Λι Κανγκ-Ιν και έβαλαν βάσεις νίκης στο 29′, όταν ο Μαγιουλού έγραψε το 0-2.

Η Ανζέ όσο κι αν το ήθελε δεν μπορούσε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και στο 52′ ο Μπεράλντο έκανε το 0-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έμεινε με 10 παίκτες στο 74′ λόγω αποβολής του Ράμος.

Με αυτή τη νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, πήγε στο +6 από τη Λανς και ετοιμάζεται να πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.