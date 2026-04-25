Η Σαουθάμπτον άνοιξε το σκορ στο 79ο λεπτό, η Μάντσεστερ Σίτι όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή και με το 2-1 πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα αντιμετωπίσει Τσέλσι ή Λιντς.

Ο ημιτελικός άρχισε με τους «άγιους» να σκοράρουν στο 12′ με τον Σιένζα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και από εκεί και πέρα οι «πολίτες» ήταν αυτοί που είχαν φάσεις για γκολ στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν αξιοποίησαν καμία.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι που ήρθε το 79ο λεπτό και το 1-0 της Σαουθάμπτον με ωραίο σουτ του Αζάζ! Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν, πλέον, σε πολύ δύσκολη θέση, κατάφερε όμως να κάνει την ανατροπή.

Στο 82′ ο Ντοκού με σουτ, το οποίο κόντραρε, έκανε το 1-1 και στο 87′ ο Γκονθάλεθ με τρομερό σουτ περιοχής έγραψε το 2-1 και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει Τσέλσι ή Λιντς.