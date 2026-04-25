Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς αναφέρεται σε πιθανή εισβολή ψυχρών αέριων μαζών, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη βόρεια Ελλάδα κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Όπως σημειώνει, η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σε ποσοστό περίπου 70% έως 80%, ενώ στην Αθήνα η τάση εμφανίζεται πιο οριακή, με πιθανότητα 55% έως 65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την Πρωτομαγιά διαφαίνεται σαφής πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει η ένταση του φαινομένου, η διάρκειά του και το πόσο νότια θα επεκταθεί η ψυχρή αέρια μάζα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα.

Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα»