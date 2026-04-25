Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος και γνωστός κυνηγός μεγάλων θηραμάτων κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν, όταν ποδοπατήθηκε από κοπάδι ελεφάντων.

Ο Έρνι Ντόσιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα στο Λόντι της Καλιφόρνιας, έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να κυνηγήσει ένα σπάνιο είδος αντιλόπης, το ντούικερ με την κίτρινη ράχη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 75χρονος βρισκόταν μαζί με τον επαγγελματία οδηγό του όταν συνάντησαν απροσδόκητα πέντε θηλυκούς ελέφαντες και ένα μικρό, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα στην πυκνή βλάστηση και δεν είχαν γίνει αντιληπτά.

Οι ελέφαντες εμφανίστηκαν ξαφνικά και ο Ντόσιο δεν πρόλαβε ούτε να απομακρυνθεί ούτε να χρησιμοποιήσει το κυνηγετικό του όπλο. Το κοπάδι όρμησε πάνω στον ίδιο και τον οδηγό του, ποδοπατώντας τους.

Η εταιρεία διαχείρισης σαφάρι Collect Africa επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ντόσιο, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι αφρικανικοί ελέφαντες θεωρούνται τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά, με τα θηλυκά να φτάνουν σε ύψος έως και 3,5 μέτρα, βάρος σχεδόν τεσσάρων τόνων και ταχύτητα που μπορεί να αγγίξει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με συνταξιούχο κυνηγό από το Κέιπ Τάουν που τον γνώριζε προσωπικά, ο Ντόσιο ασχολούνταν με το κυνήγι από νεαρή ηλικία και είχε κυνηγήσει επί δεκαετίες ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, βουβάλια και λιοντάρια σε όλη την Αφρική, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ασχοληθεί σχεδόν με κάθε είδος άγριου ελαφιού.

Στο σπίτι του διατηρούσε μεγάλη συλλογή τροπαίων, με κεφάλια εξωτικών ζώων, ανάμεσά τους ελέφαντες και λιοντάρια, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.