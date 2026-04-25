Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική ήττα της συμμαχίας του στις εκλογές, έπειτα από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook, ο Όρμπαν δήλωσε ότι η έδρα που κέρδισε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της συμμαχίας Fidesz-KDNP ανήκει ουσιαστικά στο κόμμα του.
«Αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή τη στιγμή δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η απόφαση σηματοδοτεί μια νέα πολιτική φάση για τον μακροβιότερο ηγέτη της σύγχρονης Ουγγαρίας, ο οποίος κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της χώρας για περισσότερο από μία δεκαετία.
Viktor Orbán will step back from parliament after losing the April 12 election, ending 16 years in power.
