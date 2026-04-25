Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Stoiximan Basket League χωρίς ήττα καθώς νίκησε και την ΑΕΚ με 94-84 εκτός έδρας και περιμένει τη Μονακό για τα play off της Euroleague.

Με τους Φλιώνη, Χαραλαμπόπουλο και Γκρέι να σκοράρουν με τρίποντα οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 9-0 στο ξεκίνησε του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» όμως αντέδρασαν στη συνέχεια, προσπέρασαν (16-18) με καλάθι του Ντόρσεϊ και ήταν στο +1 (21-22) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι δύο ομάδες παρέμεναν κοντά στο σκορ και στο δεύτερο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πηγαίνει στο +6 (34-40) με τρίποντο του Παπανικολάου, διατηρώντας αυτή τη διαφορά μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (40-46).

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και αυτό φάνηκε και στην τρίτη περίοδο, καθώς η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 62-62 με τον Μπράουν, με το σκορ να είναι 64-68 με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου.

Εκεί, με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός πήγε στο +8 (64-72) και στη συνέχεια με τρίποντο του Παπανικολάου στο +9 (74-83), για να πάρει τελικά τη νίκη με 94-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 14 (2), Φλιώνης 8 (2), Φίζελ 7, Μπάρτλεϊ 21 (3), Χαραλαμπόπουλος 10 (2), Σκορδίλης 1, Μπράουν 10 (2), Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους 13 (1).

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ουόρντ 6, Βεζένκοφ 11 (1), Ντόρσεϊ 14 (3), Μιλουτίνοφ 10, Μόρις 6, Παπανικολάου 12 (2), Πίτερς 7 (1), Τζόουνς 11, Φουρνιέ 14 (1).