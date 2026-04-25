Με τον Έζε να σκοράρει στο 9ο λεπτό, η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 τη Νιούκαστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League και πήγε στο +3 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η νίκη ήταν απλά… υποχρεωτική για τους «κανονιέρηδες» καθώς η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου έχει γίνει θρίλερ και μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ στο 9ο λεπτό με πολύ ωραίο γκολ του Έζε.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε, έτσι, από πολύ νωρίς το προβάδισμα αλλά στη συνέχεια, όσο η ώρα περνούσε, έδειχνε να είναι αγχωμένη και κουρασμένη, με συνέπεια να μη βάλει δεύτερο γκολ, με αποτέλεσμα η Νιούκαστλ να παραμένει ζωντανή.

Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 80′ αλλά ο Ουισά αστόχησε από πολύ θέση και το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος, με την Άρσεναλ να έχει πλέον 73 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.