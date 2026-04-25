Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου» και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των γαλλικών επενδύσεων στη χώρα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε ακόμη και ελληνικά, δίπλα από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκινώντας την πρόποσή του στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας με τη φράση «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» και επισήμανε ότι το Παρίσι, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ελλάδας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Γάλλος πρόεδρος έκανε μία ανάρτηση στα social media, με μια φωτογραφία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την υπογραφή των συμφωνιών ορόσημο για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, με μία ιδιαίτερη μουσική υπόκρουση.

Ως «soundtrack» χρησιμοποίησε το τραγούδι «Εγώ κι εσύ μαζί» που τραγούδησε ο Τζίμης Πανούσης με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη για την ταινία Toy Story.