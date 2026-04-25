Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Η κινητοποίηση των Αρχών έγινε έπειτα από πληροφορίες για παρουσία ομάδας ατόμων που φέρονται να ανήκουν ή να κινούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, στο σημείο εντοπίστηκαν άτομα τα οποία προσήχθησαν προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων τους. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης, οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 15, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου εξετάζεται αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω ενέργειες.