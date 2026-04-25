Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυναν το Σάββατο κοινή έκκληση για επιμήκυνση της αποπληρωμής του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης μετά την πανδημία, καθώς και για την έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους με στόχο τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ.

«Δανειστήκαμε κατά τη διάρκεια της Covid. Σήμερα κάποιοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι παράλογο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση χρέους», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την πρότασή του για αξιοποίηση περισσότερου ευρωπαϊκού δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κρίσιμοι τομείς όπως η άμυνα, το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε: «Τι νόημα έχει σήμερα να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδυναμώνοντας τον προϋπολογισμό των επόμενων έξι ετών, όταν δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν επίσης ισχυρότερους ως Ευρωπαϊκή Ένωση;».

Οι Μητσοτάκης και Μακρόν αναμένεται να υποστηρίξουν τη θέση τους στις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028–2034.

Το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε ήδη από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες σε άτυπη συνάντηση στην Κύπρο, την ώρα που η ΕΕ προγραμματίζει από το 2028 την αποπληρωμή περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως από το κοινό χρέος που εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Ωστόσο, χώρες με πιο αυστηρή δημοσιονομική στάση αντιδρούν έντονα. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο περιθώριο της Συνόδου, ενώ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε κατά της αύξησης του ευρωπαϊκού χρέους.

«Σήμερα πολλοί θα σας πουν “με τίποτα”», ανέφερε ο Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα το πετύχουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στον ανταγωνισμό».

Νωρίτερα το Σάββατο, Γαλλία και Ελλάδα ενίσχυσαν τις διμερείς σχέσεις τους με την υπογραφή εννέα συμφωνιών, μεταξύ των οποίων μια ευρεία αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και συνεργασίες σε τομείς όπως η άμυνα, η πυρηνική τεχνολογία και η εκπαίδευση.

Επίσης, η γαλλική αμυντική εταιρεία MBDA υπέγραψε σύμβαση συνέχισης της υποστήριξης των πυραύλων Mica του ελληνικού στρατού.