Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο ΚΤΕΛ, το οποίο μετέφερε 48 επιβάτες από την Καρδίτσα στην Πάτρα, το απόγευμα της Παρασκευής (03.04.2026).

Η φωτιά εκδηλώθηκε όταν πυκνός καπνός άρχισε να βγαίνει ξαφνικά από τη μηχανή λεωφορείου του ΚΤΕΛ Καρδίτσας, που εκτελούσε χθες προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πάτρα, στον Ε65.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της διασταύρωσης Ξυνιάδας, ενώ για καλή τύχη όλων, δεν κινδύνευσε κανείς από τους 48 επιβάτες που ταξίδευαν για Πελοπόννησο.

Στο κέντρο της Πυροσβεστικής σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο Δομοκού.

Παράλληλα, έλαβαν εντολή να σπεύσουν και οχήματα από τη Λαμία, χωρίς τελικά να χρειαστούν, καθώς έγινε πολύ γρήγορα άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

Ο οδηγός ειδοποίησε επίσης το ΚΤΕΛ Καρδίτσας, που ήδη δρομολόγησε άλλο λεωφορείο προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν κανονικά το ταξίδι τους.