Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (03/04/26) στην περιοχή της Αρόης, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 25 ετών, ένας 17χρονος, καθώς και η μητέρα του τελευταίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο ενώ είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης από έναν εκ των δύο αδελφών.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε στον 17χρονο, βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία των δύο αδελφών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.