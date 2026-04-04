Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0, ο Άρης έκανε τη μεγάλη ανατροπή, νίκησε με 3-2 τον Ηρακλή εκτός έδρας και επιστρέφει στη Novibet Volley League έπειτα από απουσία δέκα χρόνων.

Οι «κίτρινοι» ήταν μπροστά με 1-0 στις νίκες, ήθελαν ακόμη μία για να εξασφαλίσουν την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και την πήραν με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο «γηραιός» πήρε με 25-22 και 25-14 τα πρώτα δύο σετ, ο Άρης όμως δεν πτοήθηκε και έκανε πολύ μεγάλη ανατροπή: 25-27, 17-25 και 9-15 ήταν το σκορ στα επόμενα τρία σετ, για να γίνει το 2-0… 2-3.

Έτσι, δέκα χρόνια μετά τον υποβιβασμό του, ο Άρης επιστρέφει στη Novibet Volley League.

Τα σετ: 25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 9-15