Αν και είχε επτά απουσίες, ο Παναθηναϊκός των 9 παικτών δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα κόντρα στον Προμηθέα και τον συνέτριψε με 96-63 στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι και το 6ο λεπτό, όταν ήταν ισόπαλες 14-14, κάπου εκεί όμως οι «πράσινοι» αποφάσισαν να ανεβάσουν ρυθμό και με σερί 12-0 μετέτρεψαν το σκορ σε 14-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρέμεινε σοβαρή και στη δεύτερη και αυτό φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο από το σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο: 6-31. Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αυτό όμως έγινε στη δεύτερη περίοδο, με το «τριφύλλι» να βρίσκεται στο… +37 (20-57) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί αλλά έκανε σερί 7-0 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και μετέτρεψε το σκορ σε 20-64, με τα πάντα να έχουν κριθεί και τη συνέχεια του παιχνιδιού να είναι καθαρά τυπική διαδικασία.

Ο Αταμάν, όπως ήταν λογικό, προσπαθούσε να δώσει ανάσες στους παίκτες του αν και δεν ήταν τόσο εύκολο καθώς είχε μόλις εννιά στη διάθεσή του, με τους «πράσινους» να κατεβάζουν ταχύτητα στη συνέχεια και τον Προμηθέα να σκοράρει πιο εύκολα και να προσπαθεί να ρίξει κάπως τη διαφορά, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 63-96.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 20-57, 36-77, 63-96