Δεν πίστευαν στα μάτια τους δεκάδες οδηγοί που βρήκαν κίνηση σε αυτοκινητόδρομο, καθώς το μποτιλιάρισμα οφειλόταν σε φορτηγό που μετέφερε κυριολεκτικά ένα ολόκληρο σπίτι.

Οι απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας ιδιοκτήτης μετέφερε το σπίτι του από το Χόλντεν Μπιτς στο Σάπλαϊ, λόγω της διάβρωσης του εδάφους.

Η New York Post έγραψε πως το σπίτι μεταφερόταν σε φορτηγό με επίπεδη πλατφόρμα, το οποίο κινούνταν με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα, ενώ συνεργεία του Δήμου συντόνιζαν την επιχείρηση.

Η μεταφορά ενός ολόκληρου σπιτιού, αν και ασυνήθιστη, οφείλεται σε οργανωμένο σχέδιο που καταρτίστηκε, ώστε να απομακρυνθούν ολόκληρες οικίες από τα παράλια, καθώς το έδαφος μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή.

Δείτε βίντεο: