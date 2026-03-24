Μια ζυθοποιία στην Καλιφόρνια παρουσίασε αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη μπύρα παγκοσμίως που ανθρακώνεται με διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) το οποίο συλλέγεται απευθείας από τον αέρα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα κρίσιμο βιομηχανικό υλικό.

Η εταιρεία Aircapture, που δραστηριοποιείται στον τομέα της άμεσης δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα (DAC), συνεργάστηκε με τη ζυθοποιία Almanac Beer Co. για την παρουσίαση της μπύρας Flow – Clean Air Edition (Flow – CAE). Το σύστημα είναι εγκατεστημένο εντός της μονάδας της Almanac στην Αλαμέντα της Καλιφόρνια και αντλεί CO₂ από τον περιβάλλοντα αέρα, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται σε ποιότητα κατάλληλη για χρήση σε ποτά πριν εισαχθεί στη διαδικασία ζυθοποίησης.

Η κυκλοφορία της νέας μπύρας έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο για τους κατασκευαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2022, μια εθνική έλλειψη CO₂ προκάλεσε σημαντικές διαταραχές και αύξησε το κόστος στους τομείς τροφίμων και ποτών, με τις ζυθοποιίες να συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες. Η έλλειψη ανέδειξε μια δομική αδυναμία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού CO₂ προέρχεται από διαδικασίες που συνδέονται με ορυκτά καύσιμα, όπως η παραγωγή αμμωνίας και αιθανόλης. Όταν αυτές οι διαδικασίες επιβραδύνονται ή εκτρέπουν την παραγωγή, οι τελικοί χρήστες υφίστανται άμεσα τις συνέπειες.

Η τεχνολογία της Aircapture παρακάμπτει αυτή την εξάρτηση, καθώς συλλέγει CO₂ επιτόπου, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικές βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού, σύμφωνα με το interestingengineering. Η μονάδα παράγει υγρό CO₂ με καθαρότητα 99,999%, υπερβαίνοντας τα τυπικά πρότυπα για χρήση σε ποτά. Με αυτή την προσέγγιση, το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται από ένα ασταθές υποπροϊόν σε ένα τοπικά παραγόμενο υλικό, μειώνοντας την έκθεση των ζυθοποιιών σε διαταραχές εφοδιασμού και διακυμάνσεις τιμών και προσφέροντας ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον παραγωγής.

«Μέχρι σήμερα, το CO₂ ήταν ένα ασταθές υποπροϊόν της παραγωγής καυσίμων και χημικών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Aircapture, Ματ Άτγουντ. «Με το Flow – Clean Air Edition, παράγουμε CO₂ υψηλής καθαρότητας από τον αέρα ακριβώς εκεί που χρειάζεται και το προσφέρουμε σε κόστος που είναι βιώσιμο για τους επιχειρηματίες». Όπως ανέφερε, το σύστημα αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι βιομηχανίες προμηθεύονται διοξείδιο του άνθρακα, επιτρέποντας την παραγωγή του επιτόπου από τον ατμοσφαιρικό αέρα αντί για εξάρτηση από διαδικασίες που συνδέονται με ορυκτά καύσιμα. Τόνισε επίσης τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνολογίας σε τομείς όπως τα τρόφιμα, η ψύξη, το σκυρόδεμα και η γεωργία, επισημαίνοντας ότι πλέον αποτελεί εμπορικά βιώσιμη λύση και όχι πειραματική.

Σε αντίθεση με μεγάλα έργα DAC που απαιτούν χρόνια κατασκευής και σημαντικά κεφάλαια, η Aircapture επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Το αρθρωτό της σύστημα ενσωματώνεται στις υπάρχουσες υποδομές ζυθοποιίας και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η Almanac εγκατέστησε τη μονάδα χωρίς την ανάγκη δημιουργίας νέας εγκατάστασης ή διακοπής της παραγωγής, ενώ πλέον το σύστημα τροφοδοτεί απευθείας τη γραμμή ζυθοποίησης με CO₂ που συλλέγεται από την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια κλειστή κυκλική διαδικασία όπου ο άνθρακας επαναχρησιμοποιείται ως πόρος.

«Η ζυθοποίηση είναι ταυτόχρονα επιστήμη και τέχνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Almanac Beer Co., Ντέμιαν Φέιγκαν, σημειώνοντας ότι η ζυθοποιία δεν εξαρτάται πλέον από απομακρυσμένες βιομηχανικές προμήθειες CO₂. Αντίθετα, προμηθεύεται πλέον διοξείδιο του άνθρακα απευθείας από τον περιβάλλοντα αέρα στις εγκαταστάσεις της στην Αλαμέντα, δημιουργώντας μια πιο τοπική και κυκλική διαδικασία παραγωγής.

Η πρωτοβουλία συνδέεται και με ευρύτερες προσπάθειες απομάκρυνσης άνθρακα στις ΗΠΑ. Μέρος των εσόδων από το Flow – CAE θα διατεθεί στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Carbon180, ο οποίος προωθεί πολιτικές για την απομάκρυνση άνθρακα. Η Almanac παρουσίασε τη νέα μπύρα σε δημόσια εκδήλωση στη ζυθοποιία της στην Αλαμέντα στις 21 Μαρτίου, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το σύστημα DAC και τον τρόπο με τον οποίο το συλλεγμένο CO₂ ενσωματώνεται στη διαδικασία παραγωγής.

Η Flow – Clean Air Edition είναι πλέον διαθέσιμη στη ζυθοποιία καθώς και σε περισσότερα από 800 σημεία λιανικής σε όλη την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αλυσίδων όπως Safeway, Whole Foods, Total Wine και BevMo. Το εγχείρημα λειτουργεί ως μια πρακτική δοκιμή για την αποκεντρωμένη προμήθεια άνθρακα και, εφόσον αποδειχθεί επεκτάσιμο, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι βιομηχανίες εξασφαλίζουν ένα από τα πιο υποτιμημένα βασικά τους υλικά.