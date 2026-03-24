Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, το Κατάρ επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει στις εξελίξεις. Μέσω επίσημων δηλώσεων, η Ντόχα τονίζει ότι στηρίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, αποστασιοποιούμενη ωστόσο από οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η χώρα του «υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν συμμετέχει με «άμεσο» τρόπο σε αυτές.

Όπως εξήγησε, «υποστηρίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, είτε μέσω επισήμων είτε μέσω μη επισήμων διαύλων», επισημαίνοντας τη διαρκή προσήλωση της Ντόχα σε πρωτοβουλίες διαλόγου.

Παράλληλα, ο ίδιος διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσπάθεια εκ μέρους του Κατάρ που να συνδέεται με μεσολάβηση» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της σύγκρουσης, ο εκπρόσωπος του καταριανού ΥΠΕΞ έκανε λόγο για σοβαρή αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Κόλπου, τονίζοντας πως η σημαντικότερη συνέπεια είναι η «κατάρρευση» του συστήματος ασφαλείας, εξαιτίας των ιρανικών επιθέσεων σε καίριας σημασίας υποδομές.

Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι υπογράμμισε ακόμη ότι «Τα κράτη του Κόλπου, που έχουν εργαστεί σε στενό συντονισμό και παράλληλα προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν μετά τον πόλεμο τι είναι πραγματικά ένα κοινό πλαίσιο περιφερειακής ασφάλειας», εκφράζοντας ταυτόχρονα τη λύπη του για «την κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας» στην περιοχή, την οποία χαρακτήρισε ως την πρώτη και πιο άμεση συνέπεια των εχθροπραξιών.