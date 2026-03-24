Το Ιράν προχώρησε στον ορισμό νέας ηγεσίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, μετά τον θάνατο του ισχυρού επικεφαλής του οργάνου, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Την Τρίτη, ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του πρώην διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εξέχοντος στελέχους της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, ως διαδόχου του.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με ανάρτηση του αναπληρωτή επικοινωνίας του Ιρανού προέδρου στην πλατφόρμα X την Τρίτη. Το Συμβούλιο, το οποίο προεδρεύεται επισήμως από τον εκλεγμένο πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, έχει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολιτικής ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων της χώρας.

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συμμετέχουν κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών πληροφοριών και της κυβέρνησης, καθώς και εκπρόσωποι του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο σε όλα τα ζητήματα του κράτους.

Ο Ζολγκάντρ έχει διατελέσει στο παρελθόν διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως αναπληρωτής για θέματα ασφάλειας στο υπουργείο Εσωτερικών, αναπληρωτής στο γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων και σύμβουλος του επικεφαλής της Δικαιοσύνης για την πρόληψη του εγκλήματος.

Επιπλέον, υπήρξε επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης «Λαϊκό Μέτωπο Δυνάμεων της Ισλαμικής Επανάστασης». Από το 2022, υπηρετεί ως γραμματέας του Συμβουλίου Διάγνωσης Συμφέροντος του Καθεστώτος, ενός οργάνου που επιλύει διαφορές μεταξύ του κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Φρουρών, το οποίο αποτελείται από σιίτες κληρικούς και νομικούς με εξουσία να ασκούν βέτο στη νομοθεσία και να εποπτεύουν τις εκλογές.