Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία εκτυλίχθηκε στη βορειοανατολική Κίνα, όπου επτά σκυλιά κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια διακινητών και να διασχίσουν χιλιόμετρα δρόμου, παραμένοντας ενωμένα μέχρι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι εικόνες από την πορεία τους έγιναν viral, προκαλώντας κύμα συγκίνησης αλλά και έντονες αντιδράσεις για την προστασία των ζώων.

Επτά σκυλιά από ένα χωριό στη βορειοανατολική Κίνα συγκίνησαν εκατομμύρια χρήστες των social media, αφού δραπέτευσαν από κλέφτες που συνεργάζονται με κατάστημα πώλησης κρέατος σκύλου και ξεκίνησαν μαζί ένα ταξίδι επιστροφής.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 16 Μαρτίου, όταν ένας πολίτης εντόπισε τα σκυλιά να κινούνται κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στην Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν. Στο βίντεο που κατέγραψε, η ομάδα φαίνεται να προστατεύει έναν τραυματισμένο γερμανικό ποιμενικό, ενώ ένα κόργκι που προπορεύεται κοιτά συνεχώς πίσω, διασφαλίζοντας ότι κανένα μέλος δεν ξεφεύγει από την ομάδα.

Στην αγέλη συμμετείχαν επίσης ένα γκόλντεν ριτρίβερ, ένα λαμπραντόρ και ένα πεκινουά, με τη συνοχή και τη συμπεριφορά τους να εντυπωσιάζουν.

Παρά τις προσπάθειες του πολίτη να τα κατευθύνει σε ασφαλές σημείο, τα σκυλιά συνέχισαν την πορεία τους, δείχνοντας ξεκάθαρο προσανατολισμό. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα «Douyin», με έκκληση προς τις Αρχές να παρέμβουν.

Σύμφωνα με τοπική οργάνωση διάσωσης, τα σκυλιά ανήκαν στο ίδιο χωριό όπου συνήθιζαν να κυκλοφορούν μαζί, έχοντας αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς. Εθελοντές κινητοποιήθηκαν άμεσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και drone για τον εντοπισμό τους.

🇨🇳Dogs stolen for a meat truck in China escaped and walked 17km along a highway back home, led by a corgi.



The smallest one in the group said follow me and they all made it.



Protect these dogs at all costs.pic.twitter.com/k8DI4ctWKG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026

Εκτιμάται ότι τα ζώα είχαν κλαπεί από άτομα που σχετίζονται με την εμπορία κρέατος σκύλου και πιθανότατα κατάφεραν να διαφύγουν από φορτηγό που τους μετέφερε

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, η κατανάλωση κρέατος σκύλου δεν έχει απαγορευτεί πλήρως στην Κίνα.

Τελικά, στις 19 Μαρτίου, επιβεβαιώθηκε ότι και τα επτά σκυλιά επέστρεψαν με ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους, τα οποία ανήκαν σε τρία διαφορετικά νοικοκυριά. Η απόσταση που διένυσαν ήταν περίπου 17 χιλιόμετρα.

Οι ιδιοκτήτες τους εξέφρασαν ανακούφιση και συγκίνηση, τονίζοντας πόσο τυχεροί αισθάνονται που τα ζώα τους σώθηκαν. Συγκεκριμένα, ένας από τους ιδιοκτήτες εξέφρασε την ανακούφισή του που τα χαμένα σκυλιά του -ένας γερμανικός ποιμενικός και ένα γκόλντεν ριτρίβερ- επέστρεψαν στο σπίτι, δηλώνοντας: «Είμαστε τόσο τυχεροί που γύρισαν πίσω και δεν τα έφαγαν».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο, με εκατομμύρια χρήστες να ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για την προστασία των ζώων, ενώ τα βίντεο της «απόδρασης» έχουν ξεπεράσει τις 230 εκατομμύρια προβολές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με τον εντοπισμό των δραστών, σύμφωνα με τη South China Morning Post.