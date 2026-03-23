Ο επικεφαλής της Adnoc, της εθνικής εταιρίας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατήγγειλε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή και ζήτησε να ανοίξει ξανά το Στενό του Χορμούζ, βασική αρτηρία για τη σταθερότητα των αγορών της ενέργειας.

“Η στρατιωτικοποίηση του Στενού του Χορμούζ δεν είναι μια επιθετική πράξη εναντίον μιας δεδομένης χώρας. Πρόκειται για οικονομική τρομοκρατία εναντίον όλων των χωρών. Και δεν πρέπει να αφήσουμε καμιά χώρα να θέσει υπό ομηρεία το Χορμούζ, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον”, δήλωσε ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο συνέδριο CERAWeek, το σημαντικότερο του πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα που άρχισε σήμερα στο Χιούστον του Τέξας.