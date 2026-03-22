Ένας 65χρονος άνδρας στην Αγγλία βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αρχές του Κλίβελαντ, καθώς οι αστυνομικές έρευνες τον συνδέουν με την προμήθεια ουσιών που έστειλαν πολλούς ανθρώπους στο νοσοκομείο.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, την ώρα που η αστυνομία προσπαθεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των παράνομων σκευασμάτων.

Το θρίλερ ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι υγειονομικές αρχές στην περιοχή του Τισάιντ άρχισαν να δέχονται απανωτές κλήσεις για επείγοντα περιστατικά. Ενήλικες από το Μίντλεσμπρο, το Στόκτον και το Χάρτλπουλ παρουσίασαν ραγδαία επιδείνωση της υγείας τους, έχοντας καταναλώσει το υπνωτικό φάρμακο Zopiclone.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της αστυνομίας του Κλίβελαντ για το συμβάν:

«Τα περιστατικά οφείλονται σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι σημαντικές παρενέργειες μετά την κατανάλωση ενός φαρμάκου που ονομάζεται Zopiclone».

Συναγερμός για νοθευμένα φάρμακα στη μαύρη αγορά

Οι βρετανικές αρχές εστιάζουν πλέον την προσοχή τους στην πιθανότητα να κυκλοφορεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη, νοθευμένη παρτίδα του συγκεκριμένου φαρμάκου. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι οι ασθενείς εμφάνισαν «έντονες ανεπιθύμητες ενέργειες» σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πόλεις, γεγονός που υποδεικνύει κοινή πηγή προμήθειας.

Η αστυνομία εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η αγορά σκευασμάτων από μη νόμιμες πηγές ενέχει θανάσιμους κινδύνους. Όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση:

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι το Zopiclone αποτελεί ένα ισχυρό κατασταλτικό που χορηγείται αποκλειστικά για τη σοβαρή αϋπνία. Ωστόσο, όταν το σκεύασμα είναι νοθευμένο ή λαμβάνεται χωρίς ιατρική καθοδήγηση, οι συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες.