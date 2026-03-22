

Η επιλογή των βιβλίων που συνοδεύουν έναν πολιτικό στα ταξίδια του συχνά αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης για τυχόν σημειολογικές προεκτάσεις. Στην περίπτωση του Χακάν Φιντάν, η τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ εστίασε σε δύο τίτλους που βρίσκονταν δίπλα στο κάθισμά του κατά τη διάρκεια πτήσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα βιβλία δεν ήταν τοποθετημένα σε εμφανές σημείο, αλλά ήταν γυρισμένα ανάποδα, με τους τίτλους να γίνονται γνωστοί μόνο μετά από σχετική αναζήτηση.

Η εφημερίδα σχολιάζει χαρακτηριστικά τη στάση του υπουργού:

«Στο παρελθόν έχουμε δει πολιτικούς να φροντίζουν προσεκτικά την εικόνα τους, τοποθετώντας βιβλία που έχουν διαβάσει ή θέλουν να φαίνεται πως έχουν διαβάσει σε εμφανές σημείο, ώστε να καταγράφονται στους φακούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να κινείται διαφορετικά. Κατά τη διάρκεια πτήσης, δίπλα στο κάθισμά του υπήρχαν δύο βιβλία τοποθετημένα ανάποδα. Όταν ζητήθηκε να φανεί τι διαβάζει, μόνο τότε έγιναν ορατοί οι τίτλοι».

Η επιρροή της Αρχαίας Ελλάδας και η ερμηνεία του «αστροναύτη»

Το πρώτο βιβλίο που τράβηξε την προσοχή τιτλοφορείται «Greek To Us: The Fascinating Ancient Greek That Shapes Our World» (Η συναρπαστική αρχαία ελληνική που διαμορφώνει τον κόσμο μας), μια έκδοση του 2026.

Το έργο εστιάζει στην καταλυτική επιρροή της Αρχαίας Ελλάδας στη σύγχρονη καθημερινότητα, αναλύοντας πώς έννοιες και λέξεις έχουν ενσωματωθεί στον σύγχρονο τρόπο σκέψης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιεχόμενό του περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ετυμολογικές αναφορές: «Περιλαμβάνονται αναφορές όχι μόνο στη φιλοσοφία, αλλά και σε λιγότερο προφανή στοιχεία, όπως η ετυμολογία της λέξης “αστροναύτης”, που αποδίδεται ως “ναυτικός των ουρανών”, ή η προέλευση της φράσης “κροκοδείλια δάκρυα” από αρχαίες ελληνικές αντιλήψεις».

Το «Λευκό Βάθρο» και η πολιτική εργαλειοποίηση της ιστορίας

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των αναλυτών μετατοπίζεται στο δεύτερο βιβλίο που συνόδευε το πρώτο. Πρόκειται για το «The White Pedestal: How White Nationalists Use Ancient Greece and Rome to Justify Hate» (Το λευκό βάθρο: Πώς οι λευκοί εθνικιστές χρησιμοποιούν την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη για να δικαιολογήσουν το μίσος).

Το συγκεκριμένο πόνημα εξετάζει πώς ομάδες λευκού εθνικισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη επικαλούνται την κλασική αρχαιότητα για να στηρίξουν ακραία πολιτικά αφηγήματα. Η Μιλλιέτ υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της διπλής ανάγνωσης:

«Η συνύπαρξη των δύο αυτών τίτλων στην ίδια ανάγνωση δημιουργεί ένα πλαίσιο που ξεπερνά την απλή αναφορά στην αρχαιότητα, αγγίζοντας και τον τρόπο με τον οποίο ιστορικά σύμβολα επανερμηνεύονται στο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον».