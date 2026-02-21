Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε την Παρασκευή στην εκπομπή «The Will Cain Show» του Fox News ότι εκτιμά πως η αμερικανική οικονομία έχει τη δυνατότητα να σημειώσει ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% μέσα στο 2026.

Ο Μπέσεντ απέδωσε την αύξηση κατά μόλις 1,4% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους στη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) και στις μεγάλες απομειώσεις που ανακοίνωσαν αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, λέγοντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να ήταν υψηλότερη κατά 100 έως 200 μονάδες βάσης.

«Ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην Ιστορία που προκάλεσε την κατάρρευση στο τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο Μπέσεντ.