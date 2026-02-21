Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην κατάργηση μέρους των δασμών που είχαν επιβληθεί, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.