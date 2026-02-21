Ένας άνδρας από την Κατάνια της Σικελίας βρήκε έναν… ασυνήθιστο συνεργό για να παρακάμψει τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί για να καταπολεμηθεί η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων: τον ίδιο του τον σκύλο.

Το αξιοπερίεργο περιστατικό καταγράφηκε και αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του δήμου Κατάνια στο Facebook, προκαλώντας αίσθηση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το βίντεο δείχνει ένα μικρό σκυλί να τρέχει στην περιοχή Σαν Τζόρτζιο της πόλης, κρατώντας στο στόμα του μια σακούλα σκουπιδιών. Στη συνέχεια, με προσοχή, την αφήνει στο δρόμο.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το ζώο είχε εκπαιδευτεί να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη του από το «αδίκημα» της παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων. Ο άνδρας έχει πλέον ταυτοποιηθεί και του έχει επιβληθεί πρόστιμο.

Η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων αποτελεί σοβαρό και διαρκές πρόβλημα στη νότια Ιταλία, με σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονομία. Το 2023 καταγράφηκαν περισσότερες από 9.300 παραβάσεις, καταγράφοντας αύξηση 66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι δήμοι έχουν αυξήσει τη χρήση καμερών παρακολούθησης και καμερών-παγίδα που ενεργοποιούνται με κίνηση. Στο Παλέρμο, μάλιστα, το 93% των προστίμων για παράνομη απόρριψη προέρχεται από τέτοιες κάμερες. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.500 έως 18.000 ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνοδεύονται και από ποινικές διώξεις.