Το Ιράν εμφανίζεται να αποφεύγει τις βασικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον στις νέες πυρηνικές συνομιλίες στη Γενεύη, παρά τα σήματα «ευελιξίας» που στέλνει για τεχνικές παραχωρήσεις στο πρόγραμμά του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι‑Ντι Βανς προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει τις κεντρικές αξιώσεις των ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον της δίνει περιθώριο δύο εβδομάδων για να κλείσει τα κενά.

Στις συνομιλίες της Γενεύης, ο Τζέι‑Ντι Βανς εμφανίστηκε σκληρός απέναντι στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη «αγνοεί» τις βασικές αμερικανικές κόκκινες γραμμές, παρά την εικόνα προόδου που επιχειρεί να καλλιεργήσει. Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, συμφώνησε να δώσει ένα παράθυρο δύο εβδομάδων, εντός του οποίου η ιρανική πλευρά θα πρέπει να φέρει «χειροπιαστές» προτάσεις που να καλύπτουν τις βασικές ανησυχίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το Ιράν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, δείχνει διάθεση να κινηθεί «στις άκρες» του πυρηνικού φακέλου, προσφέροντας τεχνικές προσαρμογές, χωρίς όμως να ακουμπά την καρδιά του προβλήματος. Μεταξύ των ιδεών που «πέφτουν στο τραπέζι» είναι και η μεταφορά στο εξωτερικό μέρους του ουρανίου που βρίσκεται κοντά σε οπλικό βαθμό εμπλουτισμού, μια κίνηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει εκτονωτικά σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά δεν καλύπτει όλες τις αμερικανικές απαιτήσεις για διαρκείς και επαληθεύσιμους περιορισμούς.

Ιράν και Βανς σε σκληρό παζάρι

Η στάση του Βανς απέναντι στο Ιράν αποτυπώνει τη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ 2.0, που θέλει να δείξει ότι δεν επαναλαμβάνει «λάθη» προηγούμενων συμφωνιών και ότι δεν θα αποδεχθεί συμφωνία με ημιτελείς δεσμεύσεις. Η αμερικανική αντιπροσωπεία εμφανίζεται έτοιμη να αξιοποιήσει το δίμηνο περιθώριο όχι ως «λευκή επιταγή», αλλά ως τεστ αξιοπιστίας της Τεχεράνης, με την προειδοποίηση ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» εάν δεν υπάρξει ουσιαστική σύγκλιση.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν επιχειρεί να εμφανιστεί ως η πλευρά που «προσφέρει λύσεις» και καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», ελπίζοντας να μεταφέρει μέρος της ευθύνης για ενδεχόμενη κατάρρευση των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. Η τακτική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παιχνίδι εντυπώσεων στη Μέση Ανατολή, όπου η Τεχεράνη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επίδειξη ισχύος και στην αποφυγή μιας ανοιχτής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Νέα ιδέα από το Ιράν, σκληρή γραμμή από Βανς

Οι «νέες ιδέες» του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως παρουσιάζονται σε διπλωματικά πηγαδάκια, δείχνουν ότι η Τεχεράνη αναζητεί τρόπο να κερδίσει χρόνο, προσφέροντας περιορισμένες, αναστρέψιμες παραχωρήσεις. Ο Βανς, όμως, ξεκαθαρίζει ότι αυτό που λείπει από το παζλ δεν είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά η στρατηγική απόφαση της Τεχεράνης να αποδεχθεί σαφείς και δεσμευτικούς όρους, που θα καθησυχάζουν τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η επόμενη διεβδομαδιαία φάση των διαπραγματεύσεων θα κρίνει εάν το Ιράν και ο Βανς θα βρουν κοινό έδαφος ή αν η Γενεύη θα καταγραφεί ως ακόμη ένας σταθμός αποτυχημένων προσπαθειών για περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ‑Ιράν, αλλά και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.