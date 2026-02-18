Οι διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με αξιωματούχους, με την Ουάσιγκτον να βρίσκεται όλο και πιο κοντά σε μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, με το Ισραήλ παράλληλα να ετοιμάζεται να συνδράμει τις αμερικανικές δυνάμεις.

Αξιωματούχοι με γνώση του θέματος μιλώντας ανώνυμα στο Axios διευκρίνισαν ότι ο πόλεμος αναμένεται να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και να είναι διαρκείας, σε αντίθεση με τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Επίσης, σημείωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν θα δράσουν μόνες τους, αλλά ότι θα λάβουν στρατιωτική υποστήριξη από το Ισραήλ, το οποίο αναμένεται να συμμετέχει κι αυτό ενεργά στην εκστρατεία.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Στην περιοχή βρίσκονται δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη με πολλαπλά συστήματα αεροπορικής άμυνας, δυνάμεις που ενισχύονται καθημερινά.

Χαρακτηριστικά, μόλις το τελευταίο 24ωρο κατέφθασαν άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-22 και F-16.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, ο πόλεμος αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, με πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα ξεσπάσει σε δύο εβδομάδες από τώρα, καθώς τόσο είναι το χρονικό διάστημα που ο Τραμπ καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Μέχρι στιγμής, Αμερικανοί στρατηγοί φέρονται να πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, είτε προτείνοντας να μη γίνει καμία στρατιωτική ενέργεια, είτε να είναι στοχευμένη, όπως στην περίπτωση της Βενεζουέλας.

Το Ισραήλ από την άλλη, φέρεται να ασκεί πιέσεις στην Ουάσιγκτον για ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, ώστε να καταστραφεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης, για να τοποθετηθούν πιο φιλικά πρόσωπα.

«Το αφεντικό έχει αρχίσει να βαριέται. Μερικοί από τους συνεργάτες του τον προειδοποιούν να μην ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε στρατιωτική δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.