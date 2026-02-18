Πτήση από την Ισπανία έφθασε χθες, Τρίτη, 17/2 το βράδυ, στη Βενεζουέλα, η πρώτη από την Ευρώπη μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων και τις αερολιμενικές αρχές.

Αεροσκάφος Boeing 787 της ισπανικής εταιρείας Air Europa προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο στη Μαϊκετία, στο Καράκας, λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο. Οι αερολιμενικές αρχές επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την άφιξη της πτήσης.

Οι περισσότερες εμπορικές αεροπορικές εταιρείες είχαν διακόψει τις πτήσεις τους με προορισμό τη Βενεζουέλα έπειτα από προειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ την 21η Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης στοιχείων του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, πρελούδιο της επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλωσία του κ. Μαδούρο και της συζύγου του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή την 29η Ιανουαρίου να ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας για τις εμπορικές πτήσεις, έπειτα από συνδιάλεξή του με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η άλλη μεγάλη ισπανική αεροπορική εταιρεία, η Iberia, αποτιμά ακόμη τις συνθήκες ασφαλείας και αναμένεται να ανακοινώσει πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις της προς και από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο.

Η πορτογαλική εταιρεία TAP έχει απλώς ανακοινώσει πως θα αποκαταστήσει σύντομα τις αεροπορικές συνδέσεις με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Από την πλευρά τους, η Avianca (Κολομβία) και η COPA (Παναμάς), όπως και η θυγατρική της χαμηλού κόστους Wingo, έχουν ήδη ξαναρχίσει τις πτήσεις τους.

Η American Airlines έχει επίσης αναγγείλει πως θα ξαναρχίσει σύντομα πτήσεις προς τη Βενεζουέλα.