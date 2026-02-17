Η συγκινητική ιστορία ενός μωρού πιθήκου που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στα κοινωνικά δίκτυα, με τα σχετικά βίντεο να γίνονται viral.

Ο Πάντς, ένας εξάμηνος μακάκος που φιλοξενείται στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo στην Ιαπωνία, έχει προκαλέσει απρόσμενη διαδικτυακή αίσθηση, αφού καταγράφηκε σε βίντεο να κρατά σφιχτά ένα λούτρινο ουρακοτάγκο, το οποίο φαίνεται να λειτουργεί ως υποκατάστατο μητρικής παρουσίας. Ο μικρός γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απορρίφθηκε από τη μητέρα του λίγο μετά τη γέννησή του.

Keeper Gives Teddy Bear to Abandoned Baby Monkey

…. pic.twitter.com/V2b5OyPNGu — lofalohmemes (@lofalohmemes) February 17, 2026

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου παρενέβη άμεσα, αναλαμβάνοντας την ανατροφή του, φροντίζοντάς τον και ταΐζοντάς τον, ενώ παρακολουθούσε στενά την ανάπτυξή του. Δεδομένου ότι τα νεογέννητα πιθηκάκια έχουν έντονο ένστικτο να προσκολλώνται στη μητέρα τους από τη στιγμή της γέννησης, οι φροντιστές του προσέφεραν κουβέρτες και μαλακά παιχνίδια, προκειμένου να μειωθεί το άγχος του και να αισθανθεί ασφάλεια.

Ο Πάντς επέλεξε σχεδόν αμέσως το λούτρινο ουρακοτάγκο και από τότε σπάνια το αποχωρίζεται. Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως στην πλατφόρμα X, ο μικρός μακάκος φαίνεται να αγκαλιάζει το παιχνίδι του ενώ κοιμάται, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω του και ακουμπώντας το πρόσωπό του στο ύφασμα. Σε άλλα βίντεο, διακρίνεται να το κρατά προστατευτικά καθώς πλησιάζει με επιφυλακτικότητα άλλους νεαρούς μακάκους.

can’t believe how viral yall made moo deng but not this baby monkey https://t.co/1PejPK1Z8R — teddy ★ ❔🪩 (@CARAMELVISCERAL) February 17, 2026

Σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πάντς φέρεται να χρησιμοποιεί το λούτρινο παιχνίδι ακόμη και ως «ασπίδα», όταν άλλα πιθηκάκια τον «μαλώνουν» κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στα μέσα Ιανουαρίου, οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου τον σύστησαν προσεκτικά σε μια μικρή ομάδα μακάκων. Αν και έχει αρχίσει να αλληλεπιδρά μαζί τους, συνεχίζει να κρατά κοντά του το λούτρινο παιχνίδι, καθώς προσαρμόζεται σταδιακά στη ζωή μέσα στην ομάδα.

Τα βίντεο προκάλεσαν κύμα συναισθηματικών αντιδράσεων στο διαδίκτυο. «Είναι σαν να έχει βρει το πιο ασφαλές και ζεστό μέρος στον κόσμο», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Ένα μωρό που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και μεγάλωσε από φροντιστές είναι από εκείνες τις ιστορίες που μας θυμίζουν πόσο σημαντικοί είναι οι κοινωνικοί δεσμοί σε όλα τα είδη». Άλλοι περιορίστηκαν σε αυθόρμητες εκφράσεις συμπόνιας, γράφοντας: «Καημένο μωρό! Θα σε αγκάλιαζα όλη μέρα!».