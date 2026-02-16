Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το ατύχημα στον περιφερειακό σιδηρόδρομο των νότιων Άλπεων ενδέχεται να προκλήθηκε από την πτώση χιονοστιβάδας στις γραμμές.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τρένο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν.

Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας.