Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ακυρώνει επιστημονικό κείμενο, που υιοθετήθηκε επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, στο οποίο βασίζονταν όλες οι ενέργειες των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το κείμενο διαπίστωσης κινδύνου (endangerment finding), που υιοθετήθηκε το 2009, ανέφερε ότι κάποια αέρια του θερμοκηπίου απειλούν τη δημόσια υγεία. Έκτοτε αποτελεί τον θεμέλιο λίθο των προσπαθειών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ να περιορίσει τις εκπομπές των αερίων αυτών, κυρίως όσων προέρχονται από τα αυτοκίνητα.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «τη μεγαλύτερη απορρύθμιση στην αμερικανική ιστορία», εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πλέον πιο φθηνά τα αυτοκίνητα, καθώς θα μειωθεί το κόστος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες κατά 2.400 δολάρια ανά αυτοκίνητο.

Από την πλευρά τους περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η απόφαση αυτή του Τραμπ είναι μακράν η σημαντικότερη οπισθοδρόμηση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τονίζουν ότι θα την αμφισβητήσουν νομικά.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το κείμενο αυτό είναι «μια καταστροφική πολιτική της εποχής Ομπάμα που έβλαψε σοβαρά την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και αύξησε δραματικά τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές».

«Αυτός ο ακραίος κανόνας αποτέλεσε το νομικό θεμέλιο της Πράσινης Νέας Απάτης, μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία», πρόσθεσε, ειρωνευόμενος την πράσινη ατζέντα των Δημοκρατικών, γνωστή ως Πράσινη Νέα Συμφωνία.

Από την πλευρά του ο Ομπάμα κατήγγειλε στο Χ: «Χωρίς αυτό, θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή –όλα αυτά για να μπορέσει η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να κερδίσει ακόμη περισσότερα χρήματα».

Αυτή η οπισθοδρόμηση «προδίδει τον αμερικανικό λαό και καθιερώνει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ως το κόμμα υπέρ των ρυπαντών», κατήγγειλε από την πλευρά του ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σφοδρός επικριτής του Τραμπ σε ανακοίνωσή του, ενώ δεσμεύθηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Αμερικανού προέδρου.

«Απάτη»

Το κείμενο που καταργήθηκε υιοθετήθηκε το 2009 από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) και ανέφερε ότι έξι αέρια του θερμοκηπίου είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο των ρύπων που ρυθμίζονται από την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή είχε ανοίξει τον δρόμο για την υιοθέτηση πολυάριθμων ομοσπονδιακών κανονισμών με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αυτών των αερίων (όπως του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου κ.ά.), ξεκινώντας από τις εκπομπές φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων.

Την ανάκλησή της καταδίκασαν έντονα πολλοί επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία των ΗΠΑ κατά των ομοσπονδιακών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», κατήγγειλε ο Μάνις Μπάπνα, πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης NRDC, μιλώντας στο AFP.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες που προκαλεί αυτή η μεταστροφή, ο Τραμπ υποβάθμισε για ακόμη μία φορά χθες την κλιματική κρίση: «Τους λέω να μην ανησυχούν, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία. Όλα αυτά δεν ήταν παρά μια απάτη, μια τεράστια απάτη».

Νομική μάχη

Μεγάλος υπερασπιστής του πετρελαίου και του άνθρακα, ο Τραμπ άλλαξε εντελώς την αμερικανική πολιτική για το κλίμα αποσύροντας εκ νέου τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και ξηλώνοντας πολυάριθμα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Αυτό το νέο πλήγμα στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να οδηγήσει σε μια μακρά δικαστική διαμάχη, καθώς αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προσβάλουν δικαστικά την απόφαση Τραμπ.

Η υπόθεση θα μπορούσε μάλιστα να φτάσει έως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εξάλλου η αναδίπλωση αυτή έρχεται τη στιγμή που το 2025 επιβεβαιώθηκε από τους επιστήμονες ότι ήταν το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής απορρύθμισης γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.