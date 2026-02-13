Ο πατέρας από το Τέξας που πυροβόλησε θανάσιμα την κόρη του έπειτα από καβγά για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες, επειδή το σώμα ενόρκων που εξέτασε την υπόθεσή του προέρχεται από μια φιλοόπλη, συντηρητική περιοχή της πολιτείας, δήλωσε την Πέμπτη στη New York Post μια νομικός.

Why Texas dad who shot daughter dead after argument over Trump won’t face charges: legal expert https://t.co/mKBaoTuLtN pic.twitter.com/lY14uLoO0k — New York Post (@nypost) February 13, 2026

Ο πατέρας, Κρις Χάρισον, ο οποίος είχε καταναλώσει κρασί και ισχυρίστηκε ότι το πιστόλι Glock 9 χιλιοστών εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, σκοτώνοντας την 23χρονη κόρη του Λούσι πέρυσι, κατάφερε να αποφύγει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια λόγω της «δεξιάς» πολιτικής κατεύθυνσης στην κομητεία Κόλιν, σύμφωνα με τη δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης από το Όστιν, Λίντσεϊ Ρίτσαρντς.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι το γεγονός πως δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και δεν είχε καμία συνέπεια γι’ αυτό που έκανε είναι σύμπτωμα μιας πολύ συντηρητικής κομητείας στο Τέξας», δήλωσε η Λίντσεϊ Ρίτσαρντς, πρώην εισαγγελέας και εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Coker and Connelly. «Το μόνο στο οποίο μπορούμε να το αποδώσουμε είναι το πολιτικό κλίμα. Μια συντηρητική κομητεία στο Τέξας, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμπάθεια προς ατυχήματα με όπλα και ο πολιτικά φορτισμένος χαρακτήρας της υπόθεσης καθώς σχετιζόταν με τον Τραμπ πιθανότατα επηρέασαν την απόφαση των ενόρκων να μην απαγγείλουν κατηγορίες στον Χάρισον. Η Λίντσεϊ Ρίτσαρντς ανέφερε ότι η ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια, η οποία θα απαιτούσε από τους εισαγγελείς να αποδείξουν πως ο Χάρισον δεν αντιλήφθηκε έναν ουσιαστικό κίνδυνο που ένας λογικός άνθρωπος θα είχε αντιληφθεί, αποτελεί «ενδεδειγμένη πιθανή κατηγορία» στην περίπτωσή του.

Το γεγονός ότι ο Κρις Χάρισον, ένας «λειτουργικός αλκοολικός», φέρεται να είχε καταναλώσει ένα κουτί λευκού κρασιού περίπου μισού λίτρου το πρωί που σκότωσε την κόρη του ήταν επίσης σημαντικός παράγοντας, σημείωσε.

«Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να επισημανθεί… πως είχε πιει εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ελήφθη υπόψη ως προς την εγκληματική αμέλεια. Είναι προφανές», είπε. Η Λίντσεϊ Ρίτσαρντς πρόσθεσε ότι έχει δει καταδίκες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε πολύ λιγότερο απερίσκεπτες συμπεριφορές.

«Έχω δει υποθέσεις στο Τέξας όπου άτομα κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ή από εγκληματική αμέλεια επειδή παραβίασαν κόκκινο φανάρι», ανέφερε. «Σίγουρα, λοιπόν, το να παίρνει κάποιος ένα όπλο και να το δείχνει στην κόρη του, και να πρέπει να το είχε στραμμένο προς το μέρος της, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συνήθως».

Η Λούσι, που ζούσε με τη μητέρα της στο Γουόρινγκτον της Αγγλίας, επισκεπτόταν τον πατέρα της στις 10 Ιανουαρίου 2025 όταν οι δυο τους είχαν πολιτική διαφωνία, μεταξύ άλλων για το δικαίωμα οπλοκατοχής, στο σπίτι του στο Πρόσπερ, προάστιο του Ντάλας.

Στη συνέχεια, εκείνος την πυροβόλησε στο στήθος μέσα στο υπνοδωμάτιό του ενώ «της έδειχνε» το όπλο, όπως είπε ο ίδιος.

Ο θάνατος της Λούσι χαρακτηρίστηκε ατύχημα από σώμα ενόρκων του Τέξας τον Ιούνιο, μια απόφαση που η μητέρα της, Τζέιν Κόουτς, είχε περιγράψει τότε ως «ακατανόητη» και «πέρα από κάθε λογική».

Η πολιτεία του Τέξας διαθέτει χαλαρούς νόμους περί οπλοκατοχής, συμπεριλαμβανομένου του ότι δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή πυροβόλου όπλου, όμως πιθανότατα δεν έπαιξαν ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τη Ρίτσαρντς. «Έχουμε νόμους αυτοάμυνας τύπου τύπου “μη υποχώρησης”, αλλά δεν βλέπω πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εδώ, γιατί αφορούν περισσότερο την αυτοάμυνα και τον φόβο για τη ζωή σου. Όχι με τη δική σου κόρη, αφού έχεις πιει κρασί και έχετε καβγαδίσει για την πολιτική», είπε.