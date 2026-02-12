Ισραηλινοί έφεδροι στο μικροσκόπιο για «στοίχημα» σε στρατιωτικά χτυπήματα. Ισραηλινές αρχές ασφαλείας έχουν συλλάβει αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και έφεδροι στρατιώτες, κατηγορώντας τα ότι αξιοποίησαν διαβαθμισμένες πληροφορίες για να ποντάρουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσω της πλατφόρμας Polymarket, ενός δημοφιλούς prediction market όπου χρήστες στοιχηματίζουν στην έκβαση διεθνών γεγονότων.

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet ανέφερε ότι οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας για να καθοδηγήσουν τα στοιχήματά τους, μετατρέποντας άκρως ευαίσθητες πληροφορίες για επικείμενα χτυπήματα του Ισραήλ σε εργαλείο γρήγορου κέρδους. Ένας έφεδρος και ένας πολίτης έχουν ήδη κατηγορηθεί για σοβαρά αδικήματα ασφαλείας, δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης, χωρίς οι αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Όταν το «στοίχημα» συναντά τα απόρρητα σχέδια του Ισραήλ

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από αποκαλύψεις στον ισραηλινό Τύπο ότι η Shin Bet ερευνούσε σειρά στοιχημάτων στο Polymarket γύρω από το πότε το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση κατά του Ιράν, ποια ημέρα ή μήνα θα ξεκινούσε η επιχείρηση και πότε θα ανακοινωνόταν η λήξη της. Τα επίμαχα στοιχήματα αποδείχθηκαν εντυπωσιακά ακριβή, «πέφτοντας μέσα» στο χρονοδιάγραμμα του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι πίσω από την οθόνη κρυβόταν εσωτερική πληροφόρηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημόσιου καναλιού Kan News, ο λογαριασμός που συνδέθηκε με τα στοιχήματα αυτά φέρεται να αποκόμισε πάνω από 150.000 δολάρια και να διαγράφηκε λίγο μετά την έναρξη της έρευνας.

Το Polymarket παρουσιάζεται από τους υποστηρικτές του ως αγορά προβλέψεων που δίνει κίνητρο σε όσους διαθέτουν γνώσεις ή διορατικότητα να τις «μοιραστούν» μέσω των πονταρισμάτων τους, αποτυπώνοντας έτσι σε πραγματικό χρόνο τις πιθανότητες σημαντικών εξελίξεων. Οι επικριτές, ωστόσο, κάνουν λόγο για μια εξελιγμένη μορφή τζόγου που όχι μόνο ενθαρρύνει την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά και θολώνει επικίνδυνα τα όρια ανάμεσα στην ασφάλεια και το κέρδος, ειδικά όταν το Ισραήλ και οι πόλεμοι του γίνονται αντικείμενο στοιχηματισμού.

Ισραήλ, στοίχημα και «εσωτερική πληροφόρηση» σε παγκόσμιο επίπεδο

Η υπόθεση με τους Ισραηλινούς εφέδρους δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο που αγγίζει το Polymarket, καθώς η πλατφόρμα έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο για υποθέσεις πιθανής «insider trading» και σε άλλες αγορές. Ένας trader με τον λογαριασμό «0xafEe» φέρεται να κέρδισε 1,2 εκατ. δολάρια με μια σειρά εύστοχων στοιχημάτων για τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της Google το 2025, ενώ άλλος παίκτης αποκόμισε πάνω από 400.000 δολάρια ποντάροντας ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα απομακρυνθεί από την εξουσία στη Βενεζουέλα λίγες ώρες πριν από μυστική αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του. Τα περιστατικά αυτά τροφοδοτούν την ανησυχία ότι prediction markets όπως το Polymarket μπορεί να λειτουργούν ως «καθρέφτης» μυστικών επιχειρησιακών σχεδίων, όταν όσοι γνωρίζουν εκ των έσω επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε γεγονότα που δεν έχουν ακόμη συμβεί.

Οι στρατιωτικές κινήσεις του Ισραήλ έχουν εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλές πεδίο στοιχημάτων στην πλατφόρμα, με εκατομμύρια δολάρια να παίζονται γύρω από το αν και πότε το Ισραήλ θα πλήξει εκ νέου το Ιράν. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 3 εκατ. δολάρια σε συμβόλαια με αντικείμενο το αν «Israel Strikes Iran» έως τις 28 Φεβρουαρίου, τις 31 Μαρτίου ή τις 30 Ιουνίου, με αυξημένο ενδιαφέρον κοντά στο τέλος Μαρτίου. Παράλληλα, χρήστες μπορούν να στοιχηματίσουν για την ημερομηνία του επόμενου χτυπήματος του Ισραήλ στη Γάζα ή στον Λίβανο, για τον αριθμό των χωρών που θα πλήξει μέσα στον Φεβρουάριο, αλλά και για την πορεία των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετατρέποντας την αστάθεια στη Μέση Ανατολή σε πεδίο κερδοσκοπίας σε πραγματικό χρόνο.

Η ένταση με το Ιράν και το πρόγραμμα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του, μετά τα πλήγματα που δέχτηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση σε αυτά τα «αγοράζω–πουλάω πόλεμο» στοιχήματα. Ένα από τα ερωτήματα με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα στο Polymarket αφορά το πότε η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν, με τον όγκο συναλλαγών να ξεπερνά τα 238 εκατ. δολάρια και την «αγορά» να δίνει πιθανότητα 53% για χτύπημα μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ εκατομμύρια δολάρια έχουν παιχτεί και σε σενάρια επίθεσης έως τις 28 Φεβρουαρίου ή τις 31 Μαρτίου. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, με το Πεντάγωνο να θέτει σε ετοιμότητα και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου για αποστολή στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δίνει χρόνο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη πριν λάβει οριστικές αποφάσεις για στρατιωτικό πλήγμα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η υπόθεση των Ισραηλινών εφέδρων που φέρονται να έκαναν «υπογείως» στοίχημα πάνω στις επιχειρήσεις της ίδιας τους της χώρας, αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι για τους κινδύνους που αναδύονται όταν η πληροφορία, η εθνική ασφάλεια και τα κρυπτοστοιχήματα συναντιούνται. Η συζήτηση που ανοίγει αφορά όχι μόνο το κατά πόσο prediction markets όπως το Polymarket μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να μετατραπούν σε εργαλείο εκμετάλλευσης κρατικών μυστικών, αλλά και το ηθικό ερώτημα: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βιομηχανία του στοιχήματος όταν το Ισραήλ, οι πόλεμοι και οι ανθρώπινες ζωές γίνονται απλώς μια ακόμη «αγορά» για κέρδος.