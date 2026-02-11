Απέτυχε η προσπάθεια της αμερικανικής δικαιοσύνης να ασκήσει δίωξη σε έξι στελέχη των Δημοκρατικών, τα οποία είχαν καλέσει τον στρατό να αγνοήσει «παράνομες εντολές». Η υπόθεση προκάλεσε την έκρηξη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο ίδιος είχε ζητήσει τη φυλάκισή τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ.

Πηγές δήλωσαν στους New York Times και την Washington Post ότι ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων -αποτελούμενο από πολίτες της Ουάσινγκτον- απέρριψε τις απόπειρες του υπουργείου Δικαιοσύνης να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος που είχαν δημοσιοποιήσει τον Νοέμβριο ένα βίντεο μέσω του οποίου καλούσαν στρατιωτικούς και πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών να μην υπακούσουν στις «παράνομες διαταγές» του ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σε δήλωση που δημοσιοποίησε χθες, Τρίτη, το βράδυ μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, η βουλευτής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν επανέλαβε ότι το βίντεο, στο οποίο συμμετείχε, «επικαλούνταν απλώς τον νόμο», προσθέτοντας ότι ελπίζει «πως αυτό θα βάλει οριστικά τέλος σ’ αυτή την πολιτικοποιημένη έρευνα».

Το να μην επιτευχθεί η απαγγελία κατηγοριών από ένα σώμα ενόρκων είναι κάτι ασυνήθιστο, υπογράμμισαν τόσο η Post όσο και οι Times στα άρθρα τους που δημοσιεύθηκαν χθες.

Η απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος των κοινοβουλευτικών «ήταν μια από κάθε άποψη ασυνήθιστη απόπειρα εκ μέρους των εισαγγελέων να πολιτικοποιήσουν το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης», εκτιμούν οι New York Times.

Οι έξι αιρετοί αξιωματούχοι -που έχουν όλοι τους υπηρετήσει στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας– ουδέποτε διευκρίνισαν ποιες διαταγές να αρνηθούν οι στρατιωτικοί, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ποντάρει πολύ στη χρησιμοποίηση του στρατού κατά τη δεύτερη θητεία του, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ διέταξε την Εθνοφρουρά να επέμβει σε πόλεις για να υποστηρίξει την κατασταλτική πολιτική του στη μετανάστευση, παρά τις πολλές διαμαρτυρίες των τοπικών ηγετών.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικανός διέταξε επίσης πλήγματα στο εξωτερικό, κυρίως στη Νιγηρία, το Ιράν και μια σειρά φονικών επιθέσεων σε πλοία ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 130 ανθρώπους και τα οποία οι ειδικοί θεωρούν παράνομα.

Το μήνυμα, που είχε δημοσιοποιηθεί τον Νοέμβριο, είχε προκαλέσει την οργή του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει αυτούς τους δημοκρατικούς αιρετούς αξιωματούχους για «ΕΞΕΓΕΡΣΗ, που τιμωρείται με την ποινή του ΘΑΝΑΤΟΥ!».

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΜΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΩΡΑ!», είχε υποστηρίξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.